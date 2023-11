De volta: Aylon tem negociações avançadas com o Paysandu e pode reforçar clube na Série B

O Paysandu está com negociações avançadas com o atacante Aylon, de 31 anos. O atleta, que disputa a Série B pelo Novorizontino-SP, deve ser anunciado logo após o fim da Segunda Divisão de 2023, que terá a rodada final neste sábado (26). A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte.

A informação aponta que o Papão já estaria praticamente acertado com dois jogadores que estão disputando a Série B deste ano. Além de Aylon, o outro atleta que deve estar bem próximo da Curuzu é o atacante Nicolas, de 34 anos, que atua no Ceará-CE. Ambos, inclusive, tiveram passagens marcantes pelo Bicola nos últimos anos.

Nesta temporada, Aylon teve um dos anos maios goleadores da carreira. Pelo Novorizontino-SP, o atacante disputou 55 partidas, marcou 14 gols e deu 5 assistências.

No momento, o Novorizontino-SP é o 6º colocado da Segundona e tem chance de conquistar o acesso à Primeira Divisão na última rodada do torneio. Para que isso ocorra, o clube paulista precisa vencer o Criciúma-SC, em casa, e torcer por tropeço de dois dos três adversários diretos na tabela: Juventude, Vila Nova-GO e Atlético-GO.

Passagem no Paysandu

Em 2015, também durante uma campanha bicolor na Série B, Aylon foi um dos jogadores mais utilizados pelo Paysandu na temporada. Na ocasião o jogador veio por empréstimo do Internacional-RS e caiu nas graças da torcida. Foram 47 jogos disputados pelo Papão, oito gols marcados e uma assistência.

A campanha na tabela da Segundona também agradou à Fiel. Naquele ano, o Papão terminou o ano na sétima colocação, com 60 pontos conquistados. O clube bicolor chegou a liderar o torneio no primeiro turno, mas perdeu fôlego na segunda metade do campeonato.