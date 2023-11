Com ex-Remo e Paysandu, veja lista de paraenses que garantiram acesso no Brasileiro em 2023

Seis clubes disputam as duas últimas vagas na Série A do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (25), e os jogadores Igor Henrique, volante do Vila Nova; e Airton, atacante do Atlético Goianinense, podem ser mais dois paraenses a conquistarem o acesso, este ano, no Brasileirão. Em caso de sucesso, a lista final de jogadores nascidos no Pará com acesso na temporada chegará a 10 nomes.

Airton, natural de Belém, vem sendo um dos jogadores do Atlético mais utilizados nesta temporada. Até o momento, o atacante participou de 40 partidas, sendo o sexto atleta do atual elenco que mais entrou em campo pelo Dragão em 2023. Já o volante Igor Henrique, também de Belém, será desfalque na partida do Vila Nova. O jogador, que tem sido peça importante na corrida do time a caminho do acesso, está suspenso com três cartões amarelos acumulados.

Já garantiram o feito Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto (Vitória/Série B para a A), Álisson e Douglas Santos (Amazonas/Série C para a B), Alex Ruan (Brusque/Série C para a B), Juninho e Roger (Paysandu/Série C para a B) e Elyeser (Caxias/Série D para a C).

E para que Airton e Igor Henrique se juntem aos demais jogadores, o Vila Nova com 61 pontos e na 4ª colocação, que saiu de 18% de probabilidades de acesso para 45,7%, segundo o site Chance de Gol, depende apenas de si para subir. Já o Atlético Goianiense, que ocupa a 5ª colocação, também com 61 pontos, possui 43,7% de probabilidades. Vale destacar que para o Dragão, o time depende de um tropeço do Vila Nova ou do Juventude para subir.

As duas equipes entram em campo de maneira simultânea neste sábado (25), às 17h, sendo Vila Nova contra ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal, no Rio Grande do Norte, e Atlético Goianiense diante do Guarani, no estádio Antônio Accioly, também conhecido como Castelo do Dragão, em Goiânia.

Veja paraenses que já garantiram o acesso em 2023:

Rodrigo Andrade - Vitória/ Série B para a A

Giovanni Augusto - Vitória/Série B para a A

Álisson - Amazonas/Série C para a B

Douglas Santos - Amazonas/Série C para a B

Alex Ruan - Brusque/Série C para a B

Juninho - Paysandu/Série C para a B

Roger - Paysandu/Série C para a B

Elyeser - Caxias/Série D para a C