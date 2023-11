Santa Rosa é o único time do Parazão de 2024 que ainda não tem técnico definido; entenda

Apenas um clube dos 12 participantes do Campeonato Paraense de 2024 ainda não tem técnico definido para o torneio. O Santa Rosa, vice-campeão da Série B1 do estadual, a Segundinha, deve decidir nesta semana se João Nasser Neto, o Netão, vai continuar no comando da equipe. Tudo, no entanto, depende da liberação do Paysandu, clube que detém o contrato com o treinador.

VEJA MAIS

Segundo uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Santa Rosa, uma reunião entre membros da direção do Macaco-Prego e do Papão está marcada para ocorrer na próxima quarta-feira (22). A tendência é que, neste encontro, os clubes entrem num acordo sobre o destino de Netão em 2024.

Após anos como funcionário do Remo, Netão foi contratado em 2022 para liderar um projeto de categorias de base no Paysandu. O treinador seria responsável por comandar a equipe sub-20 do clube e auxiliar na transição de atletas para o time profissional.

No entanto, ainda em 2022, Netão foi emprestado ao Santa Rosa para comandar a equipe na disputa da Segundinha do estadual. Como o Santinha não conseguiu o acesso à elite, o treinador retornou à Curuzu. O mesmo acordo foi realizado neste ano, mas como o Macaco-Prego conseguiu subir à Primeira Divisão, o futuro do técnico ficou incerto.

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal em outubro, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, disse que quer contar com Netão para 2024. No entanto, o Santa Rosa entende que oferecer ao treinador um contrato de técnico principal pode mudar o rumo das negociações.

Parazão

O Campeonato Paraense está previsto para começar no dia 20 de janeiro. O torneio do próximo ano, assim como o de 2023, terá a participação de 12 equipes. Os dois mais bem colocados - além de Remo e Paysandu - garantem vaga na Série D de 2025. Já os três primeiros da classificação geral terão vaga na Copa do Brasil de 2025.