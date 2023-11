Parazão 2024: 'a responsabilidade só aumenta', afirma Aleílson sobre retorno ao Águia de Marabá

Com mais de 15 clubes na carreira, Aleílson Sousa Rabelo “voltou para casa”. Natural de Marabá, o atacante iniciou a carreira no Águia e agora retorna ao clube para sua terceira passagem no Azulão.

Na próxima temporada, o atacante vai participar do oitavo Parazão da sua carreira. Além disso, pode disputar a Série D com o Águia, competição em que o time de Marabá está confirmado no próximo ano e que Aleílson é o grande artilheiro. Ao todo, são 74 jogos e 29 gols marcados na competição.

O atacante paraense, de 38 anos, além do Águia, atuou no Flamengo-RJ, Olária-RJ, Bahia-BA, Noroeste-SP, Red Bull Brasil-SP, Paragominas, Paysandu-PA, Remo-PA, São Francisco-PA, Parauapebas-PA, Aparecidense-GO, Goianésia-GO, Rio Verde-GO, Trem-AP, Princesa-AM e Gavião Kyikatêjê. De volta ao Águia, ele chega com a responsabilidade de ser uma das principais armas ofensivas. “Se for dessa forma, não vejo problema algum. Sei que a responsabilidade só aumenta pela campanha que eles fizeram esse ano”, afirmou durante entrevista ao O Liberal.

Confira entrevista completa:

Como está encarando essa volta ao Azulão?

É, são quase 10 anos, estou retornando novamente ao Águia, onde a equipe me revelou, sou grato a isso. Claro, primeiramente a Deus, né? E a responsabilidade aumenta, aumenta até porque pela campanha que eles fizeram esse ano. Então acho que nada melhor do que a gente se doar mais ainda nos treinos, nos jogos. Então acho que esse desafio é muito bom e pretendo cumprir e honrar com nossos objetivos.

O clube está em processo de estruturação, com construção de CT e novo estádio, além de vagas garantidas em Copa Verde, Copa do Brasil e Série D em 2024. Quais os desafios de um calendário cheio aos 38 anos?

São quatro competições, então acho que a gente vai ter o calendário corrido. E aos meus 38 anos, eu tive a experiência já esse ano pelo Princesa. Não é fácil, devido viagem em cima de viagem, jogo em cima de jogo. Mas eu tive a experiência e eu fui bem. Então, hoje em dia facilita também as logísticas, a questão do dia-a-dia de treino. Então acho que a gente já está ciente disso tudo. Então, só tenho mesmo que pensar em mim, na equipe, nos nossos torcedores, nossa diretoria, comissão. Que a gente possa ter o mesmo foco e andar todo mundo junto para que a gente possa conseguir coisas grandes nessas quatro competições.

Como surgiu o convite para voltar ao Águia?

Primeiramente foi Vandick José que me convidou para jogar o amistoso, onde eu não medi esforço, até porque sempre vou estar defendendo a camisa onde eu fui revelado, e a gente fica muito feliz, motivado por ser lembrado. Então a conversa foi boa, ambos os lados, tanto da diretoria como comigo, a gente entrou no bom senso, na boa conversa, para que isso tudo deu certo, deu certo estar novamente aqui com a Águia, e onde eu abri mão de algumas outras propostas, de boa também, mas Deus sabe o que faz, não é em vão, não é à toa que Deus me colocou novamente aqui do Águia para poder defender as coisas do clube. E o clube da minha cidade.

Com status de ídolo local, como vai encarar a disputa pela titularidade?

O segredo é o trabalho. Vou procurar sempre evoluir e trabalhar forte para quando o clube precisar, representar bem. Não vim aqui com a certeza de que seria titular ou reserva, vim para dar o meu melhor e, dentro da minha evolução, poder jogar e ajudar.