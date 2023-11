Campeão paraense, Águia de Marabá contrata zagueiro para a temporada de 2024

O Águia de Marabá, atual campeão paraense, anunciou nesta sexta-feira (3) mais uma contratação para a temporada de 2024. A novidade é o zagueiro Caíque Baiano, de 29 anos. Antes de vir para o Azulão, ele defendia o Atlético-BA, clube que disputou a Série D do Brasileirão nesta temporada.

Caíque tem bastante rodagem em clubes da última divisão do futebol brasileiro. Ele começou a carreira no Athletico Paranaense, ainda no Sub-20. Desde então, o zagueiro passou por Joinville-SC, Jacobina-BA, Anápolis-GO, River-PI, Primavera-SP, ASA-AL, Altos-PI, Fluminense de Feira-BA, Murici-AL, Barcelona-BA, Jequié-BA. No Pará, o jogador atuou pelo Atlético-PA, em 2020, na disputa da Segundinha do Parazão.

Em 2024, o Águia de Marabá terá calendário cheio. Por conta do título paraense em 2023, o clube disputará na próxima temporada cinco torneios: Recopa Pará, Parazão, Copa Verde, Série D e Copa do Brasil. O time será comandado pelo mesmo treinador da reta final deste ano: Rafael Jacques.