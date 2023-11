Ex-jogador do Corinthians, Finazzi é anunciado como o novo técnico do Tapajós

O presidente do Tapajós, Sandicley Monte, anunciou Alexandre Silveira Finazzi, de 50 anos, como novo técnico para a disputa do Campeonato Paraense 2024, no último sábado (18). O treinador dirigiu o Parauapebas na B1 estadual, ficando perto do acesso.

Natural do interior de São Paulo, como atacante, Finazzi, se destacou no Corinthians e Fortaleza. Já como técnico, no ano de 2022, foi campeão do Campeonato Sul-mato-grossense pelo Costa Rica garantindo a Copa do Brasil e o campeonato Brasileiro da Série D de 2024.

O novo técnico do Boto esteve trabalhando na segunda divisão do Campeonato Paraense deste ano de 2023 pelo Parauapebas onde desclassificou o São Raimundo, rival do Tapajós, mas foi parado pelo Canãa na semifinal, fase que definiu o acesso.

Ainda como treinador, Finazzi já comandou também Goiânia, Itumbiara, Costa Rica EC, onde foi campeão sul-matogrossense.

Nas redes sócias Alexandre Finazzi se pronunciou sobre a expectativa do trabalho no novo clube. “Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que possamos fazer um grande Campeonato e conquistar o objetivo desejado”.