Travessia: jogadores do Paysandu podem ser contratados pelo Remo em 2024; saiba quem são

O Remo pode fazer uma "travessia" de jogadores do maior rival, o Paysandu, nesta janela de transferências. De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, os nomes do meia Ronaldo Mendes e o atacante Nicolas Careca foram oferecidos ao técnico azulino, Ricardo Catalá. O martelo para a chegada dos atletas, no entanto, ainda não foi batido.

Ambos os jogadores tiveram contratos rescindidos pelo clube bicolor. Por conta disso, estão livres no mercado e podem assinar vínculos com outras equipes para a próxima temporada.

Perfil

Ronaldo Mendes chegou ao Paysandu na parte final da primeira fase da Série C. Defendendo as cores do Papão, o meia, que havia sido transferido do futebol turco, atuou em nove partidas, marcando um gol.

O meia começou no banco, mas logo conquistou a posição de titular, após fazer o primeiro da virada bicolor em cima do Náutico-PE, pela 17ª rodada da primeira fase. O jogador seguiu na equipe principal por mais três partidas, mas perdeu espaço após a chegada de Alencar, que atuou em todos os seis jogos do Papão no quadrangular de acesso.

Já Nicolas Careca chegou ao Paysandu em junho deste ano, como reforço para o então técnico bicolor Marquinhos Santos. Contratado como centroavante, o jogador foi utilizado na ponta, tanto por Marquinhos quanto por Hélio dos Anjos, atual treinador do clube da Curuzu.

Pelo Paysandu, Careca atuou em 14 partidas e marcou apenas dois gols. O jogador se destacou por ser combativo no ataque, tentando ganhar duelos e abrir espaço, especialmente para o artilheiro bicolor no ano, Mário Sérgio, e para os meias que chegavam à área adversária.

Planejamento azulino

Segundo o técnico do Remo, Ricardo Catalá, o clube está no mercado de transferências e pode anunciar novos jogadores a qualquer momento. A pré-temporada azulina deve iniciar na metade de dezembro e contar com um elenco de atletas formado por renovações da temporada passada e contratações.