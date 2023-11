Paysandu avança sobre as águas e fatura a primeira etapa do Campeonato Paraense de Remo

Desde setembro de 2018 o Paysandu segue imbatível nas águas e, mais uma vez, largou na frente, na corrida pelo pentacampeonato paraense de remo.

A manhã do último sábado (18) marcou a conclusão da primeira etapa da competição, realizada no Complexo Ver-o-Rio. Seis provas, que haviam sido adiadas em 22 de outubro devido às condições climáticas adversas, foram disputadas pela manhã.

O Paysandu segue vitorioso nas águas da baía do Guajará. (Jorge Luís Totti / Paysandu)

O Papão, que já ostentava três vitórias, consolidou sua posição ao triunfar em mais quatro das seis provas disputadas, alcançando um total de 33 pontos e garantindo a vitória como campeão da primeira etapa.

O Clube do Remo, com duas vitórias e 21 pontos, e a Associação Guajará, vencedora de uma prova e com 11 pontos, completaram o pódio, demonstrando uma acirrada competição pela posição de destaque.