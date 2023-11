Zagueiro Fábio Sanches é alvo do Paysandu para 2024, afirma jornalista

O zagueiro Fábio Sanches, que defende a Ponte Preta-SP, estaria na mira do Paysandu para a temporada de 2024. A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Rossafa, de Campinas. Segundo ele, a contratação do defensor seria um pedido do técnico alviceleste, Hélio dos Anjos.

WhatsApp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

Segundo Rossafa, pelo fato da Macaca estar envolvida na briga contra o rebaixamento na última rodada da Série B, o Paysandu só deve aprofundar a negociação a partir da próxima semana. Neste sábado (25) o clube campineiro encara o CRB-AL pela rodada derradeira da Segundona.

Diretoria bicolor adota silêncio

A reportagem entrou em contato com membros da diretoria bicolor para saber mais detalhes sobre a negociação. Em conversa com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o vice-presidente bicolor Roger Aguilera não confirmou o acordo, mas também não negou.

VEJA MAIS

Segundo Aguilera, o Paysandu está negociando com vários jogadores nesta janela de transferências, mas nenhum foi anunciado oficialmente. Portanto, de acordo com o dirigente, não há um comunicado oficial sobre o assunto.

O Núcleo de Esportes de O Liberal tenta contato com o zagueiro Fábio Sanches e aguardar resposta.

Retrospecto

Natural de São José dos Campos, em São Paulo, Fábio Sanches tem 32 anos e tem atuado em equipes das séries A e B nas últimas temporadas. De 2017 a 2021 o defensor jogou pelo Goiás. Logo em seguida, ele partiu para a Ponte Preta, onde trabalhou com Hélio dos Anjos, técnico bicolor.

Na temporada de 2013, Fábio Sanches defendeu as cores do Paysandu. Na ocasião, ele fez parte do elenco bicolor que disputou a Série B do Brasileirão, mas foi rebaixado à Terceirona no final da temporada. Naquele ano, Sanches fez 20 jogos e marcou um gol pelo Papão.