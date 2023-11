Meia Juninho está próximo da renovação com o Paysandu, diz presidente do Amazônia: 'faltam detalhes'

O Paysandu trabalha para contratar jogadores para a próxima temporada, que será bem cheia para o clube, com o calendário iniciando em janeiro com o Parazão e fechando no final de novembro com a Série B do Brasileiro. A diretoria também prioriza a renovação de alguns atletas para a próxima temporada e um deles é meia Juninho, de 24 anos.

O jogador está negociando com o clube bicolor através do presidente do Amazônia Independente, Walter Lima, que afirmou que faltou poucos detalhes para que o atleta feche com o Paysandu para a disputa das competições em 2024. Walter Lima informou que um acerto financeiro está sendo alinhado com o Paysandu, que poderá ter os diretos do atleta.

“Ainda estamos definindo a situação do Juninho, faltam alguns detalhes financeiros para concretizar, que na verdade são pequenos detalhes. Acredito que até o final do mês tudo se resolva”, disse, Walter Lima.

Juninho disputou o Parazão pela Tuna e foi contratado pelo Papão para a Série C (Márcio Melo/Paysandu)

O mandatário do Amazônia Independente, clube que possui vínculo com Juninho até 2025, informou que a tendência é que o Paysandu fique com a maior parte dos direitos federativos do jogador, mas preferiu não dar detalhes e nem valores da multa rescisória que Juninho possui.

“O jogador possui uma multa, sempre tem algo, mas prefiro não falar de valores. Estamos definindo se o Paysandu fica com o vínculo dele de forma direta, mas tudo depende de um acordo entre os clubes”, falou.

Juninho iniciou a carreira na Desportiva de Marituba, passou pelo Capital-DF, São Francisco, Paraense e Castanhal. O atleta foi para o Berço SC, de Portugal e retornou em 2020 para jogar pelo Caeté. Atuou o Parazão de 2021 pelo Tapajós e foi adquirido pelo Amazônia Independente. Na temporada passada foi emprestado à Tuna Luso, São Raimundo e Chapadinha-MA. Já nesta temporada jogou o Campeonato Paraense pala Tuna, se destacou e e foi emprestado ao Paysandu, onde jogou a Série C, entrando em 11 partida e conquistando o acesso para a Série B.