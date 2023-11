Paysandu pode anunciar goleiro da Ponte Preta para a disputa da Série B de 2024

Para a Série B do ano que vem, o Departamento de Futebol do Paysandu se esforça no intuito de resolver um dos grandes gargalos de 2023, que foi a falta de regularidade debaixo da trave. Quatro goleiros se revezaram neste ano, mas apenas um, pelo visto, caiu no gosto da comissão técnica, liderada por Hélio dos Anjos, e deve permanecer no elenco. Segundo o jornalista Carlos Ferreira, o comandante bicolor já acenou outro nome, que pode ser anunciado pelo clube, assim que terminar a Série B do Campeonato Brasileiro.

Trata-se do goleiro Caíque França, de 28 anos, que defende no momento a Ponte Preta. O arqueiro de 1,86m é o titular da Macaca na luta para permanecer na segunda divisão, ocupando atualmente a 15ª posição, com 38 pontos, um a menos que a Chapecoense, primeiro time na zona de rebaixamento. Caíque foi revelado na base do Corinthians e teve passagem pelo Oeste, antes de desembarcar em Campinas, terminando a segunda temporada no clube.

Em números, o goleiro teve bom aproveitamento. Foram 56 partidas divididas em Campeonato Paulista A2, Copa do Brasil e Série B. Sofreu um total de 52 gols, média de 0,93 gols por partida. Apesar do clube não confirmar, existe a expectativa de que ele esteja em um grupo de sete jogadores apalavrados. Destes, segundo Ferreira, apenas dois assinaram contrato com o Papão, enquanto os outros cinco ainda defendem equipes que estão disputando a Série B. Portanto, qualquer anúncio só será feito ao final da última rodada, no dia 25 de novembro, após o jogo entre Ponte Preta e CRB.

Enquanto isso, a diretoria bicolor continua fazendo os distratos com aqueles que já não fazem mais parte dos planos. O primeiro foi Thiago Coelho, titular no início do ano, com 22 partidas disputadas e 29 gols sofridos, enquanto o segundo a ser demitido foi Alan Bernardon, que jogou apenas uma partida, contra o São José-RS, empatada por 1 a 1. O terceiro a dar adeus ao Papão foi Gabriel Bernard, que disputou 12 partidas e sofreu 14 gols, sendo bastante contestado pela torcida.

O quarto nome que passou pelo gol foi o de Matheus Nogueira. Este, por sua vez, assumiu a titularidade nos últimos 14 jogos, sofrendo 13 gols, com média semelhante a de Caíque, de 0,93 gols por partida, o que torna seus números superiores em relação aos outros 3 goleiros do elenco. Por esse motivo ele está garantido no próximo ano. A expectativa da diretoria é contratar mais dois goleiros que possam apimentar a disputa pela titularidade. Além dos três goleiros na mira do futebol bicolor, quem também deve compor o elenco, mais a título de experiência, é o jovem Cláudio Vitor, revelação da base bicolor, com 20 anos e 1,87m.