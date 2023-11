Thiago Coelho se despede do Paysandu nas redes sociais: 'Saio com a consciência do dever cumprido'

O goleiro Thiago Coelho, titular do Paysandu no início da temporada, está definitivamente fora do elenco. O jogador se despediu do clube nesta quarta-feira, 15, em publicação na conta pessoal no Instagram.

Em seu depoimento, o goleiro agradeceu pela oportunidade e disse que deu seu melhor dentro de campo. “A vida é feita de ciclos e mais um se encerra em minha vida, após duas temporadas, 53 jogos, um título e o tão sonhado acesso a Série B do Brasileiro. A missão foi cumprida, e gostaria de agradecer ao Paysandu pela oportunidade. Saio com a consciência do dever cumprido, certo que dei o meu melhor e feliz por ter escrito meu nome na história desse clube”, disse na publicação.

Ainda de acordo com a publicação de Thiago, ele afirma que levará experiências e aprendizados para sempre, assim como cada amigo que fez no clube bicolor.

Thiago Coelho chegou ao Papão no final de 2021, após ter feito uma boa Série B pelo Remo. Em 2022, na primeira temporada no Papão, ele começou no banco, após sofrer lesão na pré-temporada, mas logo foi alçado a posição de titular. Depois de uma primeira fase de Série C, o goleiro bicolor teve falhas cruciais que acenderam o sinal de alerta na torcida. Apesar disso, o goleiro foi mantido no elenco, sobretudo depois da conquista da Copa Verde ao final da temporada.

Já em 2023, Thiago Coelho atuou em 21 partidas com a camisa do Paysandu, mas acabou perdendo o posto de goleiro titular para Nogueira justamente na chegada do técnico Hélio dos Anjos ao clube.

Na sua passagem pela Curuzu, Coelho totalizou 53 partidas com a camisa do Paysandu, sendo 51 jogos oficiais e dois amistosos conquistando o acesso para a Série B este ano e sendo campeão da Copa Verde de 2022, quando foi titular na decisão contra o Vila Nova-GO. Isso representa uma média de 1,05 tomado por jogo.

Ao longo dos próximos dias, o Paysandu irá anunciar mais dispensas no estádio da Curuzu visando a temporada 2024.