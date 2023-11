Edílson deve ser o primeiro pós Pikachu a renovar com o Papão

Após a saída de Yago Pikachu, o Paysandu fez 20 contratações para a lateral direita. Edílson, que na pior fase do time esteve para ser dispensado e cresceu muito na reta final, será o primeiro da posição nesses últimos oito anos, a ter o contrato renovado para a temporada seguinte.

A rotatividade na lateral direita bicolor começou com Christian e Roniery, em 2016. Seguiu com Edson Ratinho, Ayrton, Hayner, Lucas Taylor, Maicon Silva, Matheus Silva, Jonatan, Tony, Bruno Oliveira, Netinho, Leandro Silva (duas vezes), Polegar, Igor Carvalho, Igor Bosel, Anílson, Samuel Santos e ele, Edílson, que veio do Concórdia/SC, com o cartaz de quem feito sucesso do Brusque.

O que fez Catalá se guardar para o Leão?

A sintonia fina com Antônio Carlos Teixeira foi determinante para a atitude de Ricardo Catalá, de rejeitar propostas e se guardar para o Leão Azul, sob a perspectiva da eleição de ACT à presidência. Pesou igualmente o potencial do clube para impulsionar a sua carreira, num trabalho que ele vai comandar desde as primeiras decisões, agora. Outro atrativo para Catalá foi a segurança de que terá larga autoridade na estruturação do futebol azulino. Um técnico podoroso!

Está marcada para amanhã a entrevista coletiva de Ricardo Catalá, na cerimônia do retorno. Mas ele trabalha desde ontem no que chama de "força tarefa" para formação do elenco. Na segunda quinzena de dezembro, a etapa básica da pré-temporada e esboço do time a ser ajustado em janeiro para a estreia no Parazão.

BAIXINHAS

* Ricardo Catalá é reconhecido por onde passou como um especialista em montar bons sistemas defensivos. No Remo conseguir consertar a defesa rapidamente e recuperar o moral de jogadores, bem o caso de Diego Ivo.

* Por incrível que pareça, a liberação do lateral/zagueiro Anílson foi ponto de divergência no Paysandu, apesar do baixo desempenho do atleta. Além das limitações técnicas, mostrou fragilidade emocional na Curuzu lotada.

* Volta de Anderson Uchôa não é unanimidade no Remo. O volante, que vai completar 33 anos no dia 4 de fevereiro, tem 111 jogos pelo Leão, mas tem faltado nos jogos mais decisivos. Caiu bem no clube, porém, o fato de ter tatuado uma vistosa figura do Leão nas costas.

* Quem vai começar 2024 em alta é o jovem Henrique, 21 anos, vigiense, titular no jogo final do Remo na Série C, contra o Altos. Henrique defendeu o Santa Rosa na Segundinha. Muito bem cotados também os atacantes Felipinho e Kanu, que estão no sub 20.

* Nesta fase de especulações, o volante Netinho, ex-Botafogo/PB, é dado como confirmado no Paysandu para 2024. Já estaria com contrato assinado. Hélio dos Anjos declarou, dias após o acesso, que gostaria muito de ter Netinho na Curuzu.

* Também na esteira das especulações estão o atacante Lucas Tocantins e o lateral Patrick Brey para vestirem azul marinho. Lucas teve boa passagem pelo Leão em 2021 e Patrick fez sucesso no Papão em 2022.

* Hélio dos Anjos elogiou tanto o meia Ronaldo Mendes em entrevistas que gerou expectativa de permanência do atleta no Papão para a Série B. RM começou muito bem no time bicolor, mas não se firmou como titular. Ontem foi descartado.

* Hoje, aniversário de 24 clubes brasileiros, nenhum do Pará. O Flamengo é o aniversariante mais importante: 128 anos.