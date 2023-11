Paysandu está apalavrado com sete jogadores, mas apenas dois têm contrato assinado; entenda

O Paysandu já está apalavrado com sete novos jogadores para a temporada de 2024. A informação foi divulgada nesta terça-feira (14) pelo jornalista Carlos Ferreira. A tendência é que esses nomes comecem a ser anunciados já nesta semana.

De acordo com o jornalista, dos sete atletas acertados, apenas dois assinaram contrato com o Papão. Os outros cinco estão compromissados com o clube alviceleste, mas defendem equipes que estão disputando a Série B neste ano. Portanto, o Bicola só anunciará esses jogadores após o final da Segundona.

Ainda segundo Ferreira, no pacote das contratações do Paysandu, há dois goleiros. Apesar disso, Matheus Nogueira, que defendeu a meta azulina nesta temporada, deve permanecer como titular para a próxima temporada.

O Paysandu dispensou dois arqueiros após o final da Série C - Thiago Coelho e Alan Bernardon - e está sem reservas para a posição. Os novos contratados ocupariam, por dedução, essas posições no elenco. No entanto, a diretoria bicolor quer contratar atletas mais qualificados, que exijam mais de Matheus Nogueira na briga por uma vaga entre os titulares.

Na última segunda-feira (13), o executivo de futebol do Paysandu, Ari Barros, disse no programa Último Lance, da Rádio Liberal, que as primeiras contratações bicolores devem ser anunciadas em vreve. Além disso, entre 13 e 15 atletas do elenco de 2023 devem ser reaproveitados para 2024.