Embalado, Paysandu vence mais uma e segue invicto no Parazão Sub-17; veja mais

O Campeonato Paraense sub-17 segue na terceira rodada da segunda fase, com o Papão da Amazônia cada vez mais embalado. Após encerrar o primeiro turno da competição com 100% de aproveitamento, o time - comandado pelo técnico Pedro Henrique Chaves - venceu mais uma, a terceira seguida. Desta vez, a vitória foi contra o time de Castelo dos Sonhos, pelo placar de 3 a 1, mantendo a liderança do grupo E da competição, com 9 pontos.

A partida foi disputada no campo do ABC, na vila do Apeú, em Castanhal, mas os bicolores não se intimidaram com a distância e correram atrás do resultado desde os minutos iniciais. Assim, gradualmente os gols foram saindo. Marcaram em favor do bicola os atletas Sávio, Ângelo e Miguel. Já o desconto em favor do Castelo dos Sonhos veio graças a Renato.

