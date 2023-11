Ari Barros, executivo do Paysandu, é entrevistado o programa Último Lance, da Rádio Liberal

O executivo de futebol do Paysandu, Ari Barros, será o entrevistado no programa Último Lance desta segunda-feira (13), na Rádio Liberal FM. A entrevista começa a partir das 20h, na frequência 97,5MHz, e no Youtube de O Liberal.

Ari foi entrevistado no Último Lance há cerca de um mês. No dia 8 de outubro, o executivo falou sobre o processo de renovação contratual que vivia com o Paysandu. Além disso, ele fez críticas ao rival bicolor, o Remo, eliminado ainda na primeira fase da Série C.

Vale destacar que o Paysandu vive um processo de reformulação de elenco. Vários jogadores já foram dispensados do Papão e nenhuma renovação foi anunciada. No entanto, espera-se que entre 10 e 12 jogadores do atual elenco permaneçam na Curuzu para o ano que vem.