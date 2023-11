Primeiros reforços? Paysandu faz anúncio enigmático e inicia de 'nova fase' nesta segunda-feira (13)

O Paysandu pode anunciar nesta segunda-feira (13) as primeiras contratações do clube visando a temporada 2024. Para aguçar a curiosidade dos torcedores, o Papão postou uma mensagem enigmática em suas redes sociais em que pede para que os bicolores “deixem as notificações ativadas”. Até o momento nenhum reforço foi anunciado para o ano que vem.

Desde outubro, quando encerrou a temporada do futebol profissional, o Paysandu somente confirmou saídas de jogadores. A diretoria passou as últimas semanas avaliando o atual plantel e abrindo espaço na folha salarial para contratações de peso e dentro do perfil da Série B, competição que o clube retorna no ano que vem após cinco temporadas na Terceira Divisão.

VEJA MAIS

O presidente Maurício Ettinger, em diversas entrevistas desde então, garantiu que a meta do clube é brigar pelo acesso à Série A já no ano que vem, inspirando-se nos dois acessos consecutivos que o Vitória-BA conquistou nos últimos dois anos.

Dispensas e especulações

Enquanto contratações e renovações de contrato não são confirmadas pelo Papão, nomes são especulados no mercado. Os principais são os atacantes Nicolas (Ceará) e os meias José Aldo (Ituano-SP) e Elvis (Ponte Preta-SP) e o volante Netinho (Botafogo-PB). Quanto a saídas, 16 jogadores tiveram a rescisão contratual antecipada e oficializada pelo Paysandu. São eles:

Goleiros: Thiago Coelho

Thiago Coelho Zagueiros: Rodolfo Filemon, Wellington Carvalho e Wesley

Rodolfo Filemon, Wellington Carvalho e Wesley Laterais: Igor Fernandes, Anílson e Kevyn

Igor Fernandes, Anílson e Kevyn Volantes: Alencar, Lucas Paranhos, Nenê Bonilha e Arthur

Alencar, Lucas Paranhos, Nenê Bonilha e Arthur Meia: Leandrinho

Leandrinho Atacantes: Bruno Alves, Dalberto, Miradinha e Nicolas Careca.