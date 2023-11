De olho na Série B 2024, Paysandu dispensa atacante Bruno Alves; veja a lista de saídas do Papão

As rescisões de contratos de jogadores seguem ocorrendo na Curuzu. A diretoria do Paysandu informou que mais um atleta que conquistou o acesso à Série B nesta temporada não irá permanecer no clube para 2024. O atacante Bruno Alves, de 31 anos, é mais um a deixar o Papão na reformulação do elenco proposta pela diretoria alviceleste.

O Paysandu divulgou nesta segunda-feira (13), em seu site oficial, uma nota informando a saída do atacante Bruno Alves. O clube decisiu antecipar o término do contrato e agradeceu pelos serviços prestados pelo atleta.

“O Paysandu Sport Club informa que o atleta Bruno Alves não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. O clube optou pela antecipação da rescisão do contrato que havia entre as partes. O Paysandu agradece ao atacante pelos seus serviços prestados”, disse a nota.

Veja os jogadores que deixaram o Paysandu após o acesso

Goleiros: Thiago Coelho

Zagueiros: Rodolfo Filemon, Wellington Carvalho e Wesley

Laterais: Igor Fernandes, Anílson e Kevyn

Volantes: Alencar, Lucas Paranhos, Nenê Bonilha e Arthur

Meia: Leandrinho

Atacantes: Bruno Alves, Dalberto, Miradinha e Nicolas Careca.

(Matéria em atualização)