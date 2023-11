Técnico ex-Paysandu brilha e faz trabalho de recuperação com clube no Campeonato Paraguaio

Com passagens por vários clubes do futebol brasileiro e experiência internacional, o técnico Vinícius Eutrópio, de 57 anos, que em 2021 comandou o Paysandu, faz um bom trabalho à frente do Tacuary, no Campeonato Paraguaio.No comando da equipe paraguaia, Vinícius Eutrópio conseguiu uma sequência de três vitórias na competição e tirou o Tacuary da zona de rebaixamento. A equipe paraguaia, antes da chegada de Eutrópio, havia vencido apenas três vezes em 16 jogos disputados. Atualmente o Tacuary ocupa a 12ª colocação na classificação.

“Chegar na situação em que eu encontrei o time não é para qualquer um. Mas como muito empenho, conversa e ajuda do grupo, conseguimos mudar o ambiente e colocar tudo nos trilhos. Se me chamaram é porque confiaram no meu trabalho e fico feliz que esteja conseguindo tirar o melhor dos meus jogadores para vencermos juntos essa batalha”, disse em entrevista ao site GE.

Técnico Vinícius Eutrópio comandando o Papão (Vitor Castelo/Paysandu)

Vinícius Eutrópio comandou o Paysandu na temporada 2021, durante a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, porém, o comandante foi muito criticado pela torcida bicolor, principalmente com o desempenho da equipe jogando em Belém. À frente do Paysandu, Eutrópio esteve comandando a equipe em nove partidas, com três vitórias, quatro empates e duas derrotas, fechando sua passagem no Papão com um aproveitamento de 48,1%.