Papão cria chance de ultrapassar o rival no ranking da CBF

Ao voltar à Série B, o Paysandu criou condições para ultrapassar o Remo no ranking da CBF. O Papão está na 43.ª posição com 3.054 pontos e o Leão Azul na 38.ª com 3.424. A diferença é de 370 pontos. Pelas projeções, na próxima atualização a vantagem azulina vai aumentar 9 pontos.

O Papão só vai usufruir da ascensão à Série B, para efeito de ranking, ao final da temporada 2024. Nos critérios, o lanterna da Série B soma mais pontos que o campeão da Série C. Mas também entram nas estatísticas os pontos da Copa do Brasil. O fato é que essa disputa simbólica na rivalidade depende das campanhas de ambos no campeonato brasileiro e na Copa do Brasil, como também da tabela que multiplica os pontos dos últimos cinco anos.

Fábio Bentes também será julgado nas urnas

Aplaudido pelos avanços estruturais e organizacionais que promoveu no clube, mas muito cobrado por não ter convertido os avanços em sucesso no futebol, o presidente Fábio Bentes terá o seu prestígio medido nas urnas, na votação do seu candidato Antônio Carlos Teixeira. O julgamento é dos mais de três mil associados habilitados para votar, domingo.

Independente de quem seja, o sucessor vai receber o clube arrumado, pronto para decolar, e ainda com um Plano de Gestão Estratégica, produzido por especialistas da Fundação Getúlio Vargas, para ser aplicado (ou não) nos próximos 10 anos. Um legado e tanto!

BAIXINHAS

* O Plano de Gestão Estratégica do Remo é produto de avaliações das potencialidades e necessidades do clube. Deve funcionar como orientação para redirecionamentos administrativos, política de parcerias e para os investimentos mais adequados a cada fase do trabalho.

* A angústia da espera vai durar mais uma semana. O adiamento do julgamento do Paysandu no STJD para a próxima quinta-feira vai fazer o assunto render, com o risco de perda de mando. É o Papão sofrendo consequências das recorrentes ações de desordeiros.

* Wilton Bezerra, ex-auxiliar técnico no Paysandu, vai comandar o Castanhal, e Uidemar Pessoa no Cametá. Uidemar, famoso como ex-jogador do Goiás e do Flamengo, está se posicionando no mercado como técnico. Restam três clubes sem técnico para o Parazão 2024: Remo, São Francisco e Tapajós.

* Uidemar surge como figura inédita entre os técnicos do Parazão, nessa cartada do Cametá, que terá também a Série D, a partir de 21 de abril. Ele já foi campeão estadual no Amazonas (Nacional) e no Tocantins (Interporto), mas está em jejum de títulos há 9 anos.

* Descartado pelo Paysandu, o zagueiro Wellington Carvalho não terá dificuldade para se empregar. Tem 30 anos, bom currículo e foi um atleta muito útil ao Papão, titular desde a estreia, com 11 jogos e um gol. É provável que o vejamos no campeonato carioca.

* O presidente que for eleito e empossado no Remo, domingo, terá três anos de mandato e poderá ser reeleito para mais três, conforme o estatuto do clube. Será o primeiro na história do clube com a possibilidade de seis anos em dois mandatos. Fábio Bentes teve um de dois e outro de três anos.

* O Paysandu e outros clubes do futebol paraense seguem com mandatos de dois anos e não fazem sinalização de mudança. Assim, o Papão já terá eleições em novembro de 2024, e o vice Roger Aguilera já é candidato declarado à presidência.