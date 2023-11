Paysandu anuncia a saída do atacante Dalberto; veja a lista de dispensas

A diretoria do Paysandu segue realizando dispensas no clube, visando a temporada 2024. Hoje (10), o clube anunciou a saída de mais um jogador: o atacante Dalberto, de 29 anos. Com ele, a lista de dispensas já chega a 15 atletas que deixaram o time após a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

O momento no Papão é de reformulação da equipe, visando a próxima temporada, onde disputará Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil, além da Série B, que iniciará no mês de abril e terminará somente no final de novembro.

No Papão

Com a camisa do Paysandu, Dalberto esteve em campo 18 vezes. Ele foi um dos remanescentes da equipe de 2022, que não conseguiu alcançar o principal objetivo do clube. O atleta passou por uma cirurgia no joelho esquerdo e ficou fora dos gramados por oito meses. Na temporada 2023, o atacante realizou 12 partidas e marcou um gol, contra o Cametá, no Campeonato Paraense.

Carreira

O atleta chegou ao Paysandu vindo por empréstimo junto ao CSA-AL. Na carreira, Dalberto teve ainda passagens pelo América-RN, ABC-RN, Mirassol-SP, Londrina-PR, Sampaio Corrêa-MA, além de Juventude-RS, Chapecoense-SC, Sport-PE e Coritiba-PR.

Veja os jogadores que deixaram o Paysandu após o acesso

Goleiros: Thiago Coelho

Zagueiros: Rodolfo Filemon, Wellington Carvalho e Wesley

Laterais: Igor Fernandes, Anílson e Kevyn

Volantes: Alencar, Lucas Paranhos, Nenê Bonilha e Arthur

Meia: Leandrinho

Atacantes: Dalberto, Miradinha e Nicolas Careca.