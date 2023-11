Após investimentos da Libra, Paysandu anuncia projeto de ampliação da Curuzu: 'Sonho'

O Paysandu ainda não sabe quanto vai receber da Liga do Futebol Brasileiro (Libra) a partir de 2025. No entanto, o clube já faz planos com os recursos que devem chegar aos cofres bicolores. Em entrevista concedida na manhã desta sexta-feira (10), o vice-presidente bicolor Fred Cabral disse que quer aumentar a capacidade do estádio da Curuzu para 20 mil pessoas.

Whatsapp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

"Temos objetivos para a Curuzu, de aumentar nossa estrutura de bancada e camarote. Todos têm o sonho da Curuzu se transformar em uma arena e nosso projeto, a curto/médio prazo, é aumentar a capacidade para 20 mil torcedores. Vamos trabalhar para isso já em 2024, nem que a gente aumente primeiro para 18 mil e depois para 20 mil", disse Fred.

VEJA MAIS

Para o próximo ano, o Paysandu já tem R$ 11 milhões a mais garantidos na receita do clube. Esse valor diz respeito as cotas de transmissão da Série B, que já foram negociadas com o Grupo Globo. Apenas depois de 2025 que esses valores passaram a ser acordados pela Libra.

Acordo pioneiro

Em outubro, o Paysandu se tornou o primeiro clube da região norte a assinar acordo com uma liga esportiva, a Libra. O bloco, que conta com grandes equipes do Brasil, como Flamengo e Corinthians, terá a responsabilidade de negociar contratos de transmissão de partidas a partir de 2025.

Neste ano, além dos R$ 11 milhões já previstos no contrato anterior com o Grupo Globo, o Paysandu recebeu R$ 3 milhões da Libra a título de antecipação não-vinculante a venda de direitos. O contrato com bloco não tem "prazo de validade". Qualquer membro pode optar por sair do bloco quando desejar.

Além do Paysandu, pertencem à Libra os seguintes clubes: ABC-RN, Atlético-MG, Bahia, Corinthians-SP, Flamengo-RJ, Grêmio-RS, Guarani-SP, Ituano-SP, Mirassol-SP, Novorizontino-SP, Palmeiras-SP, Ponte Preta-SP, Red Bull Bragantino-SP, Sampaio Corrêa-MA, Santos-SP, São Paulo e Vitória-BA. Juntos, concentram cerca de 70% do total da audiência de transmissão do futebol brasileiro.