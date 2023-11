Ex-Paysandu e suspenso por esquema de apostas, Nino Paraíba é recordista brasileiro de rebaixamentos

O lateral-direito Nino Paraíba, que defendeu o Paysandu nesta temporada, se tornou o jogador brasileiro com mais rebaixamentos na história: sete. O atleta, no início da temporada, esteve no América-MG, clube que está na lanterna do Brasileirão Série A e teve o retorno à Série B sacramentado na última quarta-feira (8). Nino está suspenso do futebol por 720 dias, após envolvimento em um esquema de manipulação de resultados.

O jogador disputou apenas quatro partidas pelo América-MG antes de se transferir ao Paysandu. No entanto, com as investigações da Operação Penalidade Máxima, a diretoria do Papão decidiu afastar e rescindir o contrato com o atleta, que só poderá voltar aos gramados em 2025. Nino Paraíba tem 37 anos e tem o retorno ao futebol incerto.

Em sete oportunidades, Nino Paraíba foi rebaixado da Série A para a Série B. A primeira queda ocorreu em 2010, com o Vitória. A segunda, pela mesma equipe, ocorreu em 2014. No ano seguinte, outro rebaixamento, desta vez pelo Avaí. O jogador ainda teve descensos pela Ponte Preta (2017), Bahia (2021) e Ceará (2022).

Passagem no Papão

Nino Paraíba foi contratado pelo Paysandu para a disputa da reta final da primeira fase da Série C. No entanto, o jogador esteve em campo em apenas uma partida com a camisa alviceleste, no empate em 1 a 1 diante do América-RN, em Natal.

Nino admitiu que recebeu dinheiro para levar três cartões amarelos em três partidas diferentes e fez um acordo com o Ministério Público de Goiás para não ser denunciado, ajudando nas investigações como testemunha. Porém, no STJD, a punição veio com 720 dias de punição e R$ 100 mil em multa.