Presidente do Paysandu visita CT e confirma entrega do primeiro campo para 2 de dezembro

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, visitou nesta segunda-feira (13) o Centro de Treinamento do clube, que fica no bairro das Águas Lindas, em Belém. Em um comunicado, feito por meio das redes sociais oficiais de Ettinger, o mandatário bicolor garantiu que o primeiro campo da estrutura será entregue no dia 2 de dezembro.

Segundo o presidente, a grama do primeiro campo já está na fase final de preparativos. Os próximos passos a serem tomados para deixar o espaço pronto para jogo é a implantação de traves e da marcação do campo. Além disso, haverá a construção de uma arquibancada provisória.

Whatsapp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

"A gente precisa continuar junto à torcida maravilhosa do Papão, que continue ajudando o CT. Sem eles, não teríamos conseguido nada disso e sem eles também não vamos prosseguir com os campos", disse Ettinger.

VEJA MAIS

Sobre o segundo campo do CT, o mandatário bicolor informou que o interesse da atual gestão é entregar a estrutura já no início do próximo ano. No momento, a estrutura está na fase de drenagem e logo receberá o plantio de grama.

O segundo campo já está em obras, o trabalho de drenagem já está sendo realizado e assim que concluído, passará pelas demais etapas até a conclusão e a entrega.

Em outra oportunidade, Maurício Ettinger afirmou ao Núcleo de Esportes de O Liberal que o gramado será inaugurado com um amistoso. A partida terá a presença de convidados do clube, além da imprensa.

“O CT agora tem gramado. Vamos fazer o primeiro corte da grama ainda em outubro e devemos fazer um jogo amistoso no dia 2 de dezembro. Seria algo comemorativo, com a velha-guarda. Depois disso, já faríamos a pré-temporada lá”, falou.