Sim ou não? Executivo do Paysandu dá pistas de possíveis contratados para 2024

O executivo de futebol do Paysandu, Ari Barros, deixou no ar algumas pistas sobre possíveis contratados do Papão para a próxima temporada. Em entrevista ao programa Último Lance, da Rádio Liberal, o dirigente explicou se há ou não negociação com vários jogadores cogitados pela torcida nos últimos dias.

Da relação de possíveis reforços, dois foram bem avaliados por Ari: o meia José Aldo (Ituano-SP) e o volante Netinho (Botafogo-PB). Nesses casos, quando perguntado, o executivo apenas riu, deixando no ar uma pista sobre a chegada dos atletas.

José Aldo pode voltar ao Paysandu (Milly Barreto / Paysandu)

Por outro lado, alguns jogadores foram rapidamente excluídos pelo dirigente. Esses foram os casos do zagueiro Pablo (Al-Raed), do meia Guilherme Madruga (Botafogo-SP), e o atacante Romarinho (do Fortaleza). Na última opção, inclusive, Ari deixou claro que o Paysandu precisa ser realista quanto à posição do clube no mercado de transferências.

VEJA MAIS

"[O Romarinho] não. Ele tem mercado de Série A. Temos que ser realistas quanto a nossa posição. Não posso mentir pro torcedor prometendo um cara desses", disse.

Retorno do zagueiro Pablo foi negado do Ari Barros (Felipe Oliveira / AGIF / AE)

Além disso, alguns jogadores não foram "cravados" e nem "negados" por Ari. Questionado sobre a contratação de atletas que possuem contatos mais longos - Nicolas (Ceará), Aylon (Novorizontino) e Cassiano (Estoril-POR) - o executivo disse que vai "respeitar os vínculos".

"São jogadores interessantes, mas tem contrato com outras equipes. Jogadores que estão nessa condição vou tratar sempre com muito respeito, não opiniões", explicou.

Ari Barros não falou sobre um possível retorno do atacante Nicolas (Jorge Luiz / Paysandu)

O ano de 2024 será decisivo para o Paysandu. Na próxima temporada, o Papão disputará a Série B do Brasileirão depois de seis anos. A preparação do elenco para a sequência de jogos começa na primeira quinzena do mês de dezembro.