Com o acesso à Série B, Paysandu projeta maior temporada da história nas arquibancadas

A campanha da Série C de 2023 foi positiva ao Paysandu não apenas pelo acesso à divisão superior, mas também pelo fortalecimento exponencial no quadro do Sócio Fiel Bicolor, que teve um incrível salto de três para nove mil sócios ativos na reta final da competição. Os números deram uma deixa e tanto para a consolidação do clube como uma das grandes torcidas do Brasil. E pensando na festa do próximo ano, a diretoria do programa articula mais ações para tornar a temporada de 2024 única na história bicolor.

O crescimento nas arquibancadas se deu principalmente com a chegada do time ao quadrangular decisivo da Série C. Contra o Botafogo-PB, na 3ª rodada, o Papão botou um total de 49.777 torcedores, sendo 43.794 pagantes. Agora, diante do Amazonas-AM, a Fiel superou a própria marca e atingiu 49.807 pessoas no estádio, sendo 45.027 pagantes. Um levantamento da CBF mostra que o Papão é o 20º clube que mais levou torcedores ao estádio, com média de 14.761 torcedores por partida.

Para Danilo Moraes, gerente do Sócio Fiel Bicolor, o eco das arquibancadas trouxe um recado claro, um sinal de retomada não só nos gramados. "A equipe de Marketing do Paysandu está orientada a resgatar os grandes públicos e a festa que a Fiel está acostumada a dar nas arquibancadas da Curuzu, e também no Mangueirão. Durante o ano de 2023, chegamos a duas marcas inéditas de sócios ativos, mantendo uma base de 9 mil sócios no mês de Outubro. Sabemos do potencial de nossa torcida".

Segundo ele, a ideia é aproveitar o crescimento e ofertar ao torcedor uma série de vantagens. "Para o ano de 2024, as estratégias são em oferecer mais benefícios, além do acesso aos jogos. Uma delas é aumentar a nossa rede de parceiros locais, que vão oferecer descontos em diversos estabelecimentos. Outra estratégia é oferecer para o sócio prioridade na compra de ingressos para os jogos. Essa proposta mostrou-se necessária, principalmente pela alta procura de ingressos para os jogos finais da reta final da série C".

Receitas

Dentro desse cenário, adianta Danilo, é preciso estruturar o plano para atender inúmeras faixas de torcedores. "Os planos serão remodelados para atender a todos os públicos, do torcedor que frequenta todos os jogos ou aquele que procura um bom desconto no ingresso da partida de seu interesse, evitando assim, a ociosidade de ingressos durante o ano", destaca, adiantando que o clube fará um grande evento para lançar o Sócio Fiel Bicolor em 2024.

"Todas essas estratégias serão lançadas no Feirão do Sócio, um mega evento com objetivo de consolidar uma larga base de sócios ativos para o programa Sócio Fiel Bicolor na temporada de 2024. Durante o período do feirão, todos os planos serão ofertados com um agressivo desconto, beneficiando o torcedor na economia e na praticidade ao acesso aos estádios. Em breve, será feito o lançamento do Feirão".

Ainda contra o Amazonas, pelo quadrangular decisivo, o Papão levou 45.027 pagantes ao Mangueirão, contabilizando uma renda líquida de R$ 2.080.670,70, superando o próprio recorde no novo estádio, onde os 43.794 pagantes da partida contra o Botafogo-PB proporcionaram R$ 1.772.840,00 de renda líquida. Somando as 26 partidas disputadas em casa, o clube faturou cerca de 10 milhões de reais e tem previsão para 2024 na casa dos 24 milhões, apenas com a cota de participação na Série B, excluindo a bilheteria.

Com números amplamente favoráveis, a expectativa para 2024 não poderia ser outra. Sócio torcedor, cota de participação, patrocínio, entre outras vantagens deixam o Papão da Amazônia com uma projeção nunca antes vista na história, ou seja, é hora de torcer, faturar e levantar taças.

"O sócio é o maior patrocinador do clube, com potencial para o ano de 2024 em ultrapassar receitas combinadas, como cotas de competições e tv. Além disso, o dinheiro proveniente ajuda no planejamento interno do clube em contratações para o elenco profissional, manutenção do Estádio da Curuzu e na finalização do CT do Papão, um dos maiores anseios dos torcedores. O acesso à série B proporcionou infinitas possibilidades de crescimento do clube e se restabelecer no cenário nacional como de fato é: O Maior do Norte", encerra.