Paysandu tem a 20ª maior média de público do futebol brasileiro, incluindo a maior da Série C; veja

Faltando apenas um jogo para definir qual caminho vai seguir em 2024, o Paysandu pode encerrar a temporada de 2023 com o tão aguardado acesso à Série B. Parte dessa conquista, caso seja alcançada, se deve ao apoio da torcida, que vem mostrando um apoio incontestável ao clube, ganhando inclusive uma posição de destaque no ranking das maiores médias de público do futebol brasileiro. Um levantamento da CBF mostra que o Papão é o 20º clube que mais levou torcedores ao estádio, com exatos 14.761 torcedores por partida.

A relação da Confederação Brasileira de Futebol lista os 124 clubes das três divisões do Campeonato Brasileiro, tendo o Paysandu a melhor posição entre os clubes da Série C. Acima deles figuram Sport, Vitória e Ceará, todos da Série B, e os demais da Série A. O líder de público é o Flamengo, com média por jogo de 50.874. Completam os cinco primeiros lugares o São Paulo, com 46.548; Corinthians, 39.221; Palmeiras, com 38.425 e Bahia, com 37.022.

O crescimento bicolor nas arquibancadas se deu principalmente graças a chegada do time no quadrangular decisivo da Série C. Contra o Botafogo-PB, na 3ª rodada, o Papão botou um total de 49.777 torcedores, sendo 43.794 pagantes. Agora, diante do Amazonas-AM, a Fiel superou a própria marca e atingiu 49.807 pessoas no estádio, sendo 45.027 pagantes. O clube teve uma arrecadação de R$2.770.570,00.

Entre os clubes da Série C, disputavam com o Papão para ver quem levava mais torcedor ao estádio América-RN e Remo. Ambos, no entanto, foram eliminados, abrindo espaço para o Paysandu ultrapassá-los. Somando o jogo diante do Amazonas, o Papão já levou 162.372 torcedores pagantes nesta Terceirona. O clube potiguar terminou a competição com média de 11.208, seguido do Remo com 9.950 pagantes por jogo.