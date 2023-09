Marta grava vídeo para torcida do Paysandu e deseja vitória do time paraense

A torcida e os jogadores do Paysandu receberam um apoio especial na manhã deste sábado, 23, da jogadora Marta Silva, da Seleção Brasileira.

A atacante gravou um vídeo para um torcedor do time paraense mandando energias positivas e ressaltando que deseja a vitória do time bicolor. Os jogadores irão disputar a segunda partida decisiva contra o Botafogo-PB.

Torcida

A torcida do Papão invadiu o Aeroporto Internacional de Belém, na última quinta-feira, 21, para dar um incentivo aos atletas para a batalha no Nordeste, em jogo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. Botafogo-PB X Paysandu duelam hoje, a partir das 16h, no estádio Almeidão, pela quarta rodada do quadrangular da Série C.