Após polêmica contra o Paysandu, Amazonas anuncia novo técnico; confira

O Amazonas está a apenas quatro jogos de concluir sua participação na Série C do Brasileirão e tomou uma decisão significativa ao anunciar Luizinho Vieira como o novo técnico para comandar o time no quadrangular final. A decisão vem após a polêmica derrota para o Paysandu, com agressões ao preparador físico Thomaz Lucena e ao zagueiro Naylhor, que culminou na demissão de Rafael Lacerda.

O treinador, Luizinho Vieira, compartilhou suas expectativas em relação a esse novo desafio: "A minha expectativa é a melhor possível, dentro do que é necessário nesse momento, de fazer, literalmente, uma decisão contra o Volta Redonda [dia 16 de setembro, às 17h, na Arena da Amazônia], adversário que já joguei contra, conheço bem, já comandei também. Enfim, de entender como o adversário joga, mas, principalmente, criar um conceito dentro desse jogo que possa nos dar a vitória", afirmou.

O Amazonas se encontra na posição de lanterna do Grupo C do quadrangular final da terceira divisão, ainda sem somar nenhum ponto. Esta fase da competição envolve oito times divididos em dois grupos de quatro. Os dois melhores de cada grupo conquistam a promoção para a Série B, enquanto os times com as melhores pontuações entre os quatro finalistas disputarão o título da Série C. O desafio é grande, mas o Amazonas está determinado a buscar uma reviravolta e alcançar seus objetivos na competição.