Diretor de segurança do Paysandu provoca Amazonas e promete o mesmo 'tratamento cordial' em Belém

A desastrosa partida entre Amazonas e Paysandu, pelo quadrangular decisivo da Série C, continua fornecendo pano para manga aos envolvidos. Depois do tumulto em frente ao túnel de acesso aos vestiários da Arena da Amazônia, o zagueiro Naylhor e o preparador físico Matheus Lucena foram agredidos a socos por membros do clube amazonense, incluindo o seu presidente. Mesmo com toda repercussão negativa do episódio, um funcionário bicolor prometeu, usando as redes sociais, destinar o mesmo tratamento vip ao rival amazonense.



Amazonas e Paysandu jogaram a segunda das seis rodadas do quadrangular. Por ser o primeiro confronto, eles ainda virão à campo no próximo dia 1 de outubro, quando o duelo se dará na Curuzu. E para este dia, Murilo Costa, que é diretor de segurança do Paysandu, já prometeu retribuir o gentil "tratamento cordial" dado pelo clube vizinho.



