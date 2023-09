Vai lotar! Paysandu informa que mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para jogo contra o Belo

O Paysandu informou em suas redes sociais, que já vendeu mais de 20 mil ingressos para o jogo contra o Botafogo-PB, no próximo domingo (17), às 16h, no Mangueirão, pela terceira rodada do quadrangular final da Série C.

A diretoria do Paysandu iniciou a comercialização dos ingressos no último sábado (9). Os bilhetes estão disponíveis por lotes, o primeiro custa R$40 a arquibancada e R$80 a cadeira do lado B, já no lado A a arquibancada custa R$30 e a cadeira R$60.

A vitória fora de casa diante do Amazonas, no último final de semana, colocou o Paysandu em uma situação confortável e, caso vença o Botafogo-PB, ficará em uma condição privilegiada na busca pelo acesso. Com quatro pontos em duas partidas, o Paysandu divide a liderança do quadrangular com o Volta Redonda-RJ, perdendo apenas no critério de gols marcados.

Essa será a segunda partida do Paysandu no Mangueirão pela Série C 2023. A primeira ocorreu em julho, no clássico contra o Remo e o papão saiu de campo vitorioso pelo placar de 1 a 0.