Série C: Após derrota para o Paysandu, Amazonas demite o técnico Rafael Lacerda

A derrota para o Paysandu por 1 a 0, na Arena da Amazônia, pela segunda rodada do quadrangular final da Série C, resultou na demissão do técnico do Amazonas-AM, Rafael Lacerda, de 39 anos. O treinador estava na Onça Pintada desde 2022 e foi responsável pelo acesso do clube amazonense à Série C.

O comunicado da saída de Rafael Lacerda ocorreu nas redes sociais do Amazonas. Lacerda deixou o Amazonas após 53 partidas oficiais, com 29 vitórias, 14 empates e 10 derrotas. No currículo, além do acesso, ele também possui o título amazonense deste ano pela Onça Pintada.

Em nota, o Amazonas agradeceu ao Rafael Lacerda pelos serviços prestados ao clube e desejou sucesso na carreira do treinador.

“Seremos eternamente gratos por todo comprometimento, dedicação e profissionalismo demonstrados enquanto esteve conosco. Desejamos sorte e sucesso na sequência de sua carreira”.

Ex-Paysandu

Rafael Lacerda foi jogador de futebol e chegou a atuar com a camisa do Paysandu em 2014. Como treinador esteve à frente do Caxias-RS por três temporadas, além do Aimoré-RS, até chegar ao Amazonas em 2022.

Rafael Lacerda pelo Paysandu em 2014 (Everaldo Nascimento / O Liberal)

Após as duas primeiras rodadas do quadrangular final da Série C, o Amazonas ainda não somou pontos. Lanterna do grupo, a equipe possui quatro jogos para ainda tentar o acesso para a Série B e terá que buscar uma campanha de recuperação. O próximo compromisso do Amazonas no quadrangular será fora de casa, contra o Volta Redonda-RJ, no sábado (23), às 19h.