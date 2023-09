Paysandu vence o Amazonas e quebra tabu como visitante em quadrangulares da Série C

Na Arena da Amazônia, o Paysandu venceu o Amazonas por 1 a 0 neste sábado (9), em jogo válido pela segunda rodada do quadrangular de acesso da Série C. O time bicolor quebrou um tabu de 8 jogos sem vitórias como visitante no quadrangular da competição, formato consolidado desde o ano de 2020.

Para enfrentar o Amazonas, o Paysandu veio com duas novidades no time titular. Alencar e Ronaldo Mendes ganharam as vagas de Jacy e Nicolas Careca, respectivamente. Foi a estreia do volante ex-Retrô, um dos últimos reforços anunciados pelo clube para o restante da Sèrie C. Além das novidades dentro de campo, na beira do gramado contou com o auxiliar Guilherme dos Anjos, substituindo o pai Hélio dos Anjos, suspenso.

O jogo começou antes mesmo do juiz dar o apito inicial. A arbitragem informou os dois técnicos que a partida iria começar sem o funcionamento do VAR. Lembrando que na fase de quadrangular os jogos têm a arbitragem de vídeo para revisar as jogadas capitais das partidas.

Primeiro tempo

A partida começou bem travada e estudada pelas duas equipes nos primeiros 10 minutos. O Amazonas explorou a velocidade nas pontas com Ermel, enquanto o Paysandu com mais toques curtos, valorizando a posse de bola e apostando nas jogadas com Vinícius Leite na esquerda. Léo Guerra teve uma bola cruzada passando por toda a defesa do Paysandu, mas sem uma grande chance clara.

Aos 15 minutos, o Paysandu teve um pênalti marcado a favor. Edilson cruzou do lado direito do ataque, bateu na mão do defensor do Amazonas e o árbitro não teve dúvidas em marcar a penalidade. Mário Sérgio converteu e abriu o placar na Arena da Amazônia. Foi o 8º gol dele na Série C e o 21º na temporada de 2023.

A Onça respondeu aos 21 minutos com uma cobrança de falta na trave. O Amazonas subiu o time e começou a tentar controlar mais a partida antes e depois da parada técnica por volta dos 25 minutos. A partida deu uma esfriada por conta da troca de passes do Paysandu, que não foi tão objetivo depois do gol marcado. O time bicolor chegou com perigo em jogada de escanteio e uma cobrança de falta com Robinho, já nos acréscimos. Mas depois da parada técnica, o Amazonas foi quem levou mais perigo no primeiro tempo.

Na volta para o tempo complementar, a Onça abriu mão de um volante para colocar mais um meia em campo. PH deu lugar para a entrada de Rafael Tavares, meia titular em boa parte da competição. Deu certo e o time da casa manteve o bom momento da primeira etapa, controlando as ações e chegando com perigo no ataque. Paysandu se defendeu e não funcionou o jogo de passes curtos do primeiro tempo.

Segundo tempo

Assim como na primeira etapa, foi aos 15 minutos do segundo que Raphael Soares, do Amazonas, foi expulso por receber o segundo cartão amarelo na partida. O Paysandu já tinha feito duas alterações, com as entradas de Leandrinho e Mirandinha no lugar dos experientes Robinho e Ronaldo Mendes, respectivamente. A substituição mais a expulsão do time adversário deu espaços para o time bicolor explorar jogadas de contra-ataque.

Porém, o Amazonas manteve a pegada de pressionar no campo de ataque, mesmo com um jogador a menos. Continuou explorando os lados do ataque com Patric e jogadas mais diretas com Sassá. Paysandu com as trocas não conseguiu manter o controle da posse de bola, chegou a ter 49% de posse de bola mesmo com um jogador a mais.

Apesar do volume de jogo, o Amazonas martelou para tentar chegar na área do Paysandu e não conseguiu criar tantas chances claras para pelo menos empatar a partida. O tempo passou e o time bicolor passou a usar a ansiedade do time adversário ao seu favor, arriscou em se defender contra o Amazonas desesperado por um gol. Na reta final, Matheus Nogueira foi exigido para defender um chute de fora da área de Rafael Tavares.

Já nos acréscimos, o árbitro marcou pênalti para o Amazonas. O lance ficou marcado por uma longa espera de revisão do lance, de aproximadamente 10 minutos. No final das contas, o árbitro de vídeo anulou a marcação por conta de um impedimento na jogada de ataque.

Depois da novela que foi a revisão do pênalti pelo VAR, o Paysandu ainda teve uma chance de matar a partida em jogada de contra-ataque. O jogo ainda contou com mais uma expulsão, dessa vez no lado bicolor. Leandrinho já tinha tomado cartão amarelo no banco de reservas, fez falta, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso da partida.

O jogo chegou próximo dos 70 minutos na segunda etapa. No final, ainda houve confusão no banco de reservas das duas equipes em que o zagueiro Naylhor apareceu com o nariz sangrando. Segundo a assessoria do Paysandu, o jogador foi atingido pelas costas com um soco no nariz.

Com a vitória em Manaus, o Paysandu assume provisoriamente a liderança do grupo C. Amanhã, Volta Redonda e Botafogo-PB se enfrentam e os bicolores vão permanecer na zona de acesso para a Série B do ano que vem. Na próxima rodada, o Papão irá jogar em casa contra o Botafogo-PB em jogo que pode encaminhar o time na briga por acesso nas três rodadas finais.

Ficha técnica

Amazonas-AM 0x1 Paysandu

Quadrangular de acesso da Série C - 2ª rodada

Data: 09/09/2023, sábado

Hora: 17h

Local: Arena da Amazônia

Arbitragem: Marielson Alves Silva (BA)

Auxiliares: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

Quarto árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista (SC)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Gols: Mário Sérgio, 18’/1T

Cartões amarelos: Gustavo Ermel, Raphael Soares, Thiago Spice e Rafael Lacerda; João Vieira, Leandrinho, Jacy e Wanderson.

Cartões vermelhos: Raphael Soares; Leandrinho

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Wellington Carvalho, Wanderson e Kevyn; João Vieira (Jacy), Alencar (Geovane) e Robinho (Leandrinho); Ronaldo Mendes (Mirandinha), Vinícius Leite (Juninho) e Mário Sérgio. Técnico: Guilherme dos Anjos.

Amazonas-AM: Marcão; Patric, Thiago Spice, Jackson e Raphael Soares; PH (Rafael Tavares), Ítalo (Jiménez) e Diego Torres (Júlio Rusch); Léo Guerra (Igor Bolt), Gustavo Ermel (Luan Silva) e Sassá. Técnico: Rafael Lacerda