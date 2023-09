No Mangueirão, ex-artilheiro do Paysandu assiste jogo da Seleção Brasileira em Belém

A Seleção Brasileira venceu a Bolívia por 5 a 1 nesta sexta-feira (8), em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo contou com a presença do atacante Nicolas, que brilhou com a camisa do Paysandu nos últimos anos e foi artilheiro por três temporadas consecutivas do clube.

Nicolas, atacante no período de 2019 a 2021 e um dos artilheiros do século do Paysandu (com 37 gols), publicou uma foto nas redes sociais no setor das cadeiras onde assistiu a goleada do Brasil por 5 a 1 em cima da Bolívia. O ex-jogador bicolor disputou uma partida na quarta-feira (6) pelo Ceará na Série B, e veio até Belém prestigiar o jogo da Seleção Brasileira na capital em que morou por três anos. Ele comentou na publicação sobre a cidade e a atmosfera no estádio.

"Acompanhei de perto a linda festa que a torcida paraense fez pra receber a nossa seleção em um lugar muito especial pra mim. Belém merece jogos assim", publicou Nicolas.