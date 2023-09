Na visita ao Amazonas, Paysandu busca primeira vitória no quadrangular

O Paysandu enfrenta o Amazonas, neste próximo sábado (9), às 17h, na Arena da Amazônia, pela segunda rodada do quadrangular que define o acesso à Série B de 2024. O time bicolor almeja superar uma marca negativa em competições deste formato.

Após um empate com sabor amargo contra o Volta Redonda no último fim de semana, o Paysandu entra em campo determinado a conquistar a vitória no segundo jogo do quadrangular. A equipe precisa dos três pontos para manter vivas suas esperanças de classificação, especialmente depois da expulsão do técnico Hélio dos Anjos nos acréscimos do empate por 1 a 1 contra o Volta Redonda, que o deixará suspenso para esta partida crucial.

Com o empate na primeira rodada, ocorrido no Estádio da Curuzu, o Papão corre o risco de ver seus rivais abrirem vantagem na tabela de classificação caso não consiga vencer em Manaus. O Botafogo-PB lidera a chave com três pontos, enquanto Volta Redonda e Paysandu somam um ponto cada. No entanto, o Paysandu ocupa a terceira posição devido à expulsão de Hélio dos Anjos.

Desde o retorno do Paysandu à Série C em 2019, o clube sempre avançou para a segunda fase. No entanto, enfrenta dificuldades quando chega à fase decisiva pelo acesso, principalmente nas partidas fora de Belém. Para evitar que essa tendência negativa se mantenha, o Paysandu buscará uma vitória fundamental em solo amazonense.

A partida entre Amazonas e Paysandu será transmitida em tempo real pelo Lance a Lance no portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Amazonas x Paysandu

Campeonato Brasileiro da Série C – 2ª rodada do quadrangular

Data: 09/09/2023

Horário: 17h

Local: Arena da Amazônia

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

Quarto árbitro: Ricarle Gustavo Goncalves Batista (BA)

Amazonas: Marcão; Patric, Thiago Spice, Jackson, Renan Castro; PH, Léo Guerra, Xavier e Rafael Tavares; Diego Torres e Sassá. Técnico: Rafael Lacerda.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Wellington Carvalho, Wanderson e Kevyn; Jacy Maranhão, João Vieira e Robinho; Nicolas Careca, Vinícius Leite e Mário Sérgio. Técnico: Guilherme dos Anjos.