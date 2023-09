Ex-presidente do Paysandu, Ricardo Rezende, morre aos 67 anos

Na manhã deste sábado (9), foi comunicada a morte de Ricardo Rezende, ex-presidente do Paysandu. O clube lamentou o falecimento do empresário, que esteve na presidência da instituição entre os anos de 1996 e 1999, comandou o Conselho Deliberativo e ainda conquistou o título de grande benemérito bicolor. As causas da morte de Ricardo não foram divulgadas.

Por meio das redes sociais, o Paysandu se solidarizou com os familiares e amigos de Ricardo Rezende e decretou luto oficial de três dias, a partir de hoje. Como alusão a perda , as bandeiras do clube no Estádio Banpará Curuzu e na Sede Social ficarão a meio mastro durante esse período.

De acordo com a instituição, também foi solicitado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) uma homenagem póstuma ao ex-presidente, com um minuto de silêncio antes da partida deste sábado, contra o Amazonas - disputa pela segunda rodada do quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C.

Ricardo Rezende tinha 67 anos e deixa esposa, filhos e netos. O velório está previsto para ocorrer de 10h às 16h na sede social do Paysandu, na avenida Nazaré, em Belém. Não haverá sepultamento.