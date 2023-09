Barbeiro de Remo e Paysandu realiza sonho de cortar cabelo de jogadores da Seleção; veja

O barbeiro Romário Costa, que tinha o sonho de cortar o cabelo dos jogadores da Seleção Brasileira, foi chamado pela CBF para fazer o atendimento aos funcionários da instituição que comanda o futebol brasileiro. O barbeiro informou ainda que pegou alguns contatos importantes, conheceu o presidente da CBF e foi presenteado com um ingresso para acompanhar a partida entre Brasil x Bolívia hoje (8) no Mangueirão. A equipe de O Liberal contou a história de Romário na semana passada, o jovem possui uma barbearia no bairro do Una, em Belém, e conseguiu conhecer o atacante Richarlison.

“Deu tudo certo, foi muito bom. Alcançamos o objetivo de chegar à Seleção Brasileira e dessa vez não atendemos nenhum jogador, mas atendemos os membros da CBF, gente grande, importante. E posso dizer que eu cheguei na Seleção Brasileira, sim. Obrigado por todos que torceram, que compartilharam, que curtiram nossas postagens”, disse.

VEJA MAIS

Romário comentou sobre o momento vivido e postou uma foto com o atacante Richarlison, o Pombo, outra com o meio-campista André, além de uma camisa autografada pelos atletas da Seleção.

Brasil x Bolívia jogam às 21h45, nesta sexta-feira (8), no Mangueirão, em Belém, pela estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão lance a lance no OLiberal.com e também na Rádio Liberal FM frequência 97.5 MHz, além do Youtube de O Liberal.