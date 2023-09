Após Seleção, secretário de Esporte e Lazer planeja partidas 'de fora' no Mangueirão

Nesta sexta-feira (8), o Mangueirão encerra a programação que culmina na partida da Seleção Brasileira contra a Bolívia, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

O secretário de Esporte e Lazer do Estado (Seel), Cassio Andrade elogiou a semana diferente que o Pará viveu com a Amarelinha. "Um saldo muito positivo. É um dia de realização. Quem vê esse estádio belíssimo pronto não tem ideia do trabalho para promover. Estamos mobilizados há meses com a vida da Seleção. Deixando tudo o mais perfeito possível. Estamos diante de um dos melhores, maiores e mais modernos estádios do Brasil, padrão FIFA", disse.

VEJA MAIS

Com um evento de grande apelo para a torcida e mobilização em massa, o titular da Seel pediu paciência ao torcedor e informou que a programação segue sem maiores problemas.

"Pedindo sempre a paciência da população. É um estádio para quase 50 mil pessoas, então não tem mágica para entrar no estádio. Tem a fila, a fiscalização dos ingressos, mas por enquanto tudo está indo bem, apenas o esperado", reforçou.

Por fim, Cassio adiantou que o governo está negociando para que outros eventos de futebol aconteçam no Mangueirão, não apenas envolvendo a Seleção Brasileira e a dupla Re-Pa.

"Estamos articulando trazer partidas de futebol que não sejam só dos nossos clubes, mas de fora também, pois o Mangueirão está pronto para receber a rota internacional do futebol", finalizou.

Brasil e Bolívia jogam no Mangueirão nesta sexta-feira (8), a partir de 21h45, com transmissão lance a lance de Oliberal.com