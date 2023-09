Seleção Brasileira em Belém: Torcedorers chegam ao Mangueirão nove horas antes da partida; vídeo

A Seleção Brasileira passa e deixa um rastro de carinho. Em Belém não é diferente, milhares de torcedores aguardam o jogo entre Brasil x Bolívia, além de tentarem um autógrafo, uma camisa, alguma lembrança da passagem da Seleção por Belém. Nove horas antes da partida, a entrada principal do Estádio Mangueirão já estava com torcedores, alguns deles do Maranhão.

“Somos de São Luiz do Maranhão para realizar o sonho do meu sobrinho, conhecer o estádio, os jogadores da Seleção Brasileira e principalmente conhecer o Luís Roberto, narrador da TV Globo”, disse a torcedora que veio da cidade de Açailândia (MA), distante mais de 520 quilômetros de Belém.

Brasil x Bolívia jogam às 23h45, nesta sexta-feira (8), no Mangueirão, em Belém, pela estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão lance a lance no OLiberal.com e também na Rádio Liberal FM frequência 97.5 MHz, além do Youtube de O Liberal.

