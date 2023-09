Trânsito para chegar no Mangueirãio: veja o mapa ao vivo do entorno do jogo da Seleção em Belém

O jogo Brasil x Bolívia será disputado na noite desta sexta-feira, dia 8 de setembro, no Estádio Mangueirão. A partida, válida pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, promete grande público. Mais de 45 mil ingressos foram vendidos, assim como todos os tickets de estacionamento. O Detran e a Semob montaram um esquema especial para o trânsito na região e terão dezenas de agentes no entorno para organizar o fluxo. Confira, a seguir, como estão as ruas que dão acesso ao estádio:

Esta é a quinta partida da seleção em Belém, mas a primeira desde a revitalização do estádio, que passou por uma longa reforma de aproximadamente dois anos. O duelo traz à capital paraense alguns dos melhores jogadores do mundo, entre eles, o astro Neymar, o mais assediado pela torcida.

Com o planejamento estratégico já estabelecido, cerca de 2 mil agentes de segurança pública estão se preparando para reforçar as ações ostensivas e preventivas, além de organizar o fluxo de trânsito e garantir a tranquilidade dos torcedores que comparecerão ao Estádio Olímpico do Pará.

Trânsito

Um efetivo total de 40 agentes estará em pontos estratégicos para garantir a fluidez no trânsito e coibir o estacionamento irregular de veículos.

As equipes estarão divididas entre o Km 1 da rodovia BR-316, rua da Marinha, estrada do Una, avenida Augusto Montenegro e avenida Centenário. Nas proximidades do estádio, os agentes estarão posicionados para assegurar a organização do trânsito, travessia dos torcedores e orientação dos condutores.

O órgão está responsável por realizar a escolta da comitiva da Bolívia no trajeto do hotel até o campo de treinamento e estádio, ficando a cargo da Polícia Militar o acompanhamento da seleção brasileira.