Brasil x Bolívia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo da seleção brasileira hoje (08/09)

Brasil x Bolívia disputam nesta sexta-feira (08/09) as eliminatórias da Copa do Mundo. A partida será realizada às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brasil x Bolívia ao vivo?

A partida Brasil x Bolívia pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, SporTV, GE e Globoplay, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

Como Brasil x Bolívia chegam para o jogo?

Após ser eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, o Brasil jogou três amistosos, com uma derrota de 2 a 1 para o Marrocos, uma vitória de 4 a 1 sobre Guiné e uma derrota de 4 a 2 para o Senegal.

Em 2023, a Bolívia passou por uma derrota de 1 a 0 para o Uzbequistão, uma vitória de 2 a 1 sobre Arábia Saudita, uma derrota de 1 a 0 para Equador, um empate sem gols com o Chile e mais uma derrota de 2 a 1 para o Panamá.

Brasil x Bolívia: prováveis escalações

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Rodrygo e Richarlison. Técnico: Fernando Diniz.

Bolívia: Carlos Lampe; Jairo Quinteros, Adrián Jusino, Marcelo Suárez; Diego Medina, Gabriel Villamil, Luciano Ursino, Víctor Ábrego, Miguel Terceros; Jaime Arrascaita, Marcelo Moreno. Técnico: Gustavo Costas.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Bolívia

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA)

Data/Horário: 08 de setembro de 2023, 21h45