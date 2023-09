Seleção Brasileira em Belém: Veja o ranking das cidades que mais receberam jogos do Brasil

Chegou o dia! A Seleção Brasileira volta a jogar em Belém nesta sexta-feira (8), às 21h45, contra a Bolívia, no Mangueirão. A partida, válida pela estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo, marca o quinto jogo do Brasil na capital paraense. Um momento que reacende a paixão pelo futebol e enriquece o legado esportivo da região.

De acordo com o pesquisador Jorginho Neves, com esta partida, Belém passa a ser a 12ª cidade brasileira com mais jogos da Seleção Brasileira. Ao longo dos anos, a Canarinho percorreu o país para representar a nação nos gramados. Rio de Janeiro, com 171 partidas, lidera o ranking das cidades que mais receberam partidas, seguido por São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife.

Primeiro encontro

Em um passado distante, no dia 21 de julho de 1914, o Brasil disputou seu primeiro jogo internacional em um amistoso contra o Exeter City, da Inglaterra, no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. A Seleção Brasileira venceu por 2 a 0, com gols de Oswaldo Gomes e Osman, marcando o início de uma jornada vitoriosa.

História em números

A trajetória da Seleção Brasileira é repleta de marcos e recordes. Ao longo de sua história, foram realizados 1.145 jogos, resultando em 742 vitórias, 232 empates e 171 derrotas. A rede balançou em impressionantes 2.612 oportunidades a favor do Brasil, enquanto o time sofreu 1.044 gols. Esses números refletem a grandeza do futebol brasileiro e sua paixão pelo esporte.

Seleção Brasileira em toda a história:

1.145 jogos

742 vitórias

232 empates

171 derrotas

2.612 gols marcados

1.044 gols sofridos

Confira o ranking completo das cidades brasileiras

Rio de Janeiro (RJ) - 171 vezes

São Paulo (SP) - 73

Belo Horizonte (MG) - 27

Porto Alegre (RS) - 21

Salvador (BA) - 21

Recife (PE) - 17

Goiânia (GO) - 15

Brasília (DF) - 14

Curitiba (PR) - 10

Fortaleza (CE) - 10

Manaus (AM) - 7

Belém (PA) - 4

Cuiabá (MT) - 4

São Luís (MA) - 4

Uberlândia (MG) - 4

Maceió (AL) - 3

Campo Grande (MS) - 2

Florianópolis (SC) - 2

Natal (RN) - 2

Ribeirão Preto (SP) - 2

São Lourenço da Mata (PE) - 2

Teresina (PI) - 2

Aracaju (SE) - 1

Campina Grande (PB) - 1

Campinas (SP) - 1

Cariacica (ES) - 1

Gama (DF) - 1

João Pessoa (PB) - 1

Londrina (PR) - 1

Niterói (RJ) - 1

Paranavaí (PR) - 1

São José do Rio Preto (SP) - 1

Taguatinga (DF) - 1

Uberaba (MG) - 1

Varginha (MG) - 1