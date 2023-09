Brasil x Bolívia: informações sobre acesso, trânsito e estrutura para a estreia da seleção

Logo mais, a partir das 21h45, o Mangueirão será palco da estreia de Brasil e Bolívia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. As duas seleções devem jogar diante de um público de 45 mil pessoas. Esta é a quinta partida da seleção em Belém, mas a primeira desde a revitalização do estádio, que passou por uma longa reforma de aproximadamente dois anos. O duelo traz à capital paraense alguns dos melhores jogadores do mundo, entre eles, o astro Neymar, o mais assediado pela torcida.

Com o planejamento estratégico já estabelecido, cerca de 2 mil agentes de segurança pública estão se preparando para reforçar as ações ostensivas e preventivas, além de organizar o fluxo de trânsito e garantir a tranquilidade dos torcedores que comparecerão ao Estádio Olímpico do Pará.

Efetivo de dois mil agentes de segurança

Cerca de 2 mil agentes de segurança pública estadual e municipal serão empregados nas operações antes, durante e após a partida no dia 8 , atuando de maneira estratégica para garantir a paz social e atender a qualquer demanda, além de manter o fluxo de trânsito nas vias de acesso ao Mangueirão. O pontapé inicial da partida está marcado para às 21h45.

Policiamento intensivo

As operações de segurança terão início às 17h da sexta-feira (8) e contarão com o policiamento ostensivo realizado por policiais militares, tanto dentro do estádio quanto no seu entorno, com uma cobertura de até 5 km da área do evento. O trabalho de segurança inclui a atuação preventiva no percurso até o Mangueirão, no policiamento de trânsito e nas rondas de acesso às vias do complexo esportivo.

Trânsito

Um efetivo total de 40 agentes estará em pontos estratégicos para garantir a fluidez no trânsito e coibir o estacionamento irregular de veículos.

As equipes estarão divididas entre o Km 1 da rodovia BR-316, rua da Marinha, estrada do Una, avenida Augusto Montenegro e avenida Centenário. Nas proximidades do estádio, os agentes estarão posicionados para assegurar a organização do trânsito, travessia dos torcedores e orientação dos condutores.

O órgão está responsável por realizar a escolta da comitiva da Bolívia no trajeto do hotel até o campo de treinamento e estádio, ficando a cargo da Polícia Militar o acompanhamento da seleção brasileira.

Acesso para a partida nesta sexta-feira (8)

O esquema de trânsito da avenida Transmangueirão terá sentido único três horas antes da partida, às 21h45, desta sexta-feira (8). Após o encerramento do jogo, o fluxo da via seguirá no sentido inverso, propiciando a saída ordenada dos torcedores. O acesso ao estacionamento estará liberado a partir das 16h30 e os portões do Mangueirão a partir das 18h30.

SAIBA MAIS



Orientações

Para a torcida com ingresso para a arquibancada e cadeira lado A, o acesso são os portões A1, A2, pela Rodovia Augusto Montenegro. Para os ingressos lado B, portões B01, B02 e B03, a entrada é pela Avenida Transmangueirão. As informações dos portões estão descritas nos ingressos.

A entrada no estádio funcionará da seguinte forma: os condutores que vierem pela avenida Augusto Montenegro, sentido Icoaraci-Belém, deverão subir o elevado ou dobrar na Av. Centenário; a travessia pela pista ao lado será desviada. Já os que seguem pela Av. Centenário em direção ao centro devem se dirigir até o retorno para acessar a Av. Augusto Montenegro. Agentes de fiscalização estarão presentes neste perímetro para manter o fluxo contínuo no trecho. A avenida Transmangueirão terá sentido único, no perímetro que compreende a avenida Centenário até os portões laterais do estádio, a partir das 18h30.

Para a saída dos condutores, toda a operação continua no sentido oposto, incluindo o sentido único da avenida Transmangueirão. Os condutores poderão estacionar no Novo Mangueirão, Assembleia de Deus e no estacionamento de uma rede de lojas localizada próximo ao estádio.

Saúde

Sete ambulâncias e uma equipe com 40 profissionais de saúde foram mobilizadas - e já estão em operação - desde esta segunda-feira (4) para dar suporte em qualquer eventualidade durante os treinos e na partida entre Brasil e Bolívia. Dentre os 40 profissionais de saúde que estão prontos para o atendimento de jogadores e torcedores há a presença de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e administrativo no apoio.