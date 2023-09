Jogos de hoje, sexta-feira (08/09): confira onde assistir ao vivo e os horários das partidas

Futebol

Autor da melhor imagem esportiva de 2022, Tarso Sarraf, de O Liberal, entrega obra a Richarlison

O repórter fotográfico e coordenador de audiovisual de O Lilberal presenteou o atacante Richarlison com o retrato que lhe rendeu o prêmio de "Melhor imagem esportiva de 2022", do exato momento em que o atacante marcou o gol de voleio contra a Sérvia, na Copa do Mundo do Catar