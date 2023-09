Atravessou? Neymar recebe camisa de torcedor do Remo e autografa outra; vídeo

Após ser presenteado com uma camisa do maior rival, Neymar também recebeu uma camisa do Remo. O jogador está concentrado para a partida contra a Bolívia, nesta sexta-feira (8), às 21h45, no Estádio Mangueirão, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Após o treino no Mangueirão e o retorno da delegação para o hotel em que está hospedada, Neymar dedicou um tempo para atender torcedores que aglomeram em frente ao local. O jogador autografou uma camisa do Remo para um dos torcedores. Veja abaixo: