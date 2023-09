CBF divulga numeração das camisas da seleção brasileira para a partida contra a Bolívia; vídeo

A seleção brasileira começa a ganhar formatação para a partida contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Apesar do técnico Fernando Diniz ainda não ter divulgado a relação dos titulares, já se sabe a numeração dos uniformes que serão utilizados pela equipe nesta sexta-feira (8), no Mangueirão, em Belém.

Pelas redes sociais, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a numeração dos atletas. Neymar, principal jogador dessa geração, aparece com a tradicional camisa 10. Richarlison vem com a nove e Rodrygo com a 11. No gol, ao que tudo indica, Alisson será o titular e vai com a número 1.

Confira:

