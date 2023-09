Casemiro sobre comparações de trabalho de Fernando Diniz e Ancelotti: ‘Uma falta de respeito’

O técnico italiano Carlo Ancelotti foi tema da entrevista coletiva do volante Casemiro após o treino da Seleção Brasileira em Belém, nesta quarta-feira (7). Questionado sobre uma possível chegada do treinador no próximo ano, para assumir o lugar de Fernando Diniz, tratado pela CBF como interino, o jogador do Manchester United logo se mostrou irritado. Segundo ele, é um desrespeito falar sobre um novo treinador enquanto Diniz ainda coordena a Seleção.

VEJA MAIS

"Indo um pouco atrás, a gente sabia que o Ramon era um interino, mas quando ele me ligou eu falei que iria tratá-lo como se fosse o treinador da Copa do Mundo. O respeito já era como se fosse o treinador efetivo. Meu pensamento com o Diniz é o mesmo, é quem está à frente hoje. Falar de Ancelotti? Sabemos as mesmas notícias que vocês sabem, é um grande treinador, vitorioso, porém tem contrato com o Real Madrid. É uma falta de respeito falar do Ancelotti aqui dentro. Temos um grande treinador que é o Diniz e o respeitamos como se fosse o treinador na Copa do Mundo", explicou Casemiro.

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid (Divulgação / Napoli)

Carlo Ancelotti é o grande sonho de consumo da CBF para assumir a Seleção Brasileira. No entanto, o italiano possui contrato com o Real Madrid até o meio da próxima temporada. A questão burocrática atrapalhou o acerto, mas não deixou o treinador fora do radar do Brasil.

Em julho deste ano, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, anunciou o técnico Fernando Diniz, do Fluminense, como treinador interino da Seleção. No mesmo comunicado, o mandatário da entidade informou que Ancelotti já estaria acertado para assumir o Brasil após o final de contrato com o Real Madrid. Porém, a informação não foi confirmada por parte do italiano.

Diniz é o atual técnico da Seleção Brasileira (Igor Mota/ O Liberal)

Casemiro e Ancelotti já trabalharam juntos no Real Madrid. Na temporada 2021/22, o clube espanhol ganhou a Liga dos Campeões da Europa sob o comando do italiano e tendo Casemiro como uma das principais peças do meio de campo.

Brasil x Bolívia

O Brasil enfrenta a Bolívia pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (8). O duelo, que ocorre no estádio Mangueirão, em Belém, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.