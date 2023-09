Após treino desta quarta-feira (6), Neymar surpreende fãs com visita em frente ao hotel; vídeo

O clima entre os jogadores da seleção brasileira e a torcida paraense tem sido dos melhores. Desde a chegada da delegação canarinho, centenas de fãs fazem prontidão na porta do hotel, na esperança de algum contato com os atletas. O mais assediado, como é de se esperar, é o atacante Neymar, que, na noite desta quarta-feira (8), ao desembarcar do ônibus que transportava os atletas para o hotel, parou para acenar aos fãs e cumprimentar a todos.

O ônibus que transportava a seleção se dirigiu para o hotel, localizado no centro de Belém, e rapidamente foi cercado por torcedores. Por volta das 21 horas os jogadores começaram a descer em direção aos quartos, quando, aos gritos, a multidão pediu a presença de Neymar.

VEJA MAIS

Para a surpresa de todos, o jogador ouviu o chamado e, prontamente, se dirigiu até uma das laterais onde os torcedores se apertavam. Neymar se aproximou, acenou, apertou as mãos de algumas pessoas e logo em seguida entrou no hotel.

Nesta quinta-feira será realizado o último treino antes da partida contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado no Mangueirão, a partir das 21h45.