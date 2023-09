Raphael Veiga fala sobre convocação e amizade com o paraense Rony: 'Um cara para quem torço demais'

O meia Raphael Veiga foi um dos entrevistados ao final do treino da Seleção Brasileira na tarde desta quarta-feira (6), no gramado do Mangueirão. Esta foi a segunda atividade com bola para o elenco que enfrenta a Bolívia na próxima sexta-feira, a partir das 21h45, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O atleta falou sobre a expectativa de jogo e, entre outros temas, a amizade com o paraense Rony, com quem atua na equipe do Palmeiras.

Perguntado pelo repórter Luizinho Moura, da rádio Liberal, sobre a amizade com o paraense e o interesse dele em vestir novamente o uniforme canarinho, Veiga falou com carinho sobre o companheiro, com quem já trabalha há alguns anos.

"O Rony tem esse desejo de estar retornando para cá e a gente estava comentando, vimos a convocação. Desta vez não foi, mas ele trabalha muito. Tive a oportunidade de jogar com o Rony no Athletico Paranaense, onde ganhamos a Sul-Americana e agora no Palmeiras, onde também fomos campeões juntos", recorda.

Rony já foi convocado para a seleção em três oportunidades, na época do técnico interino Ramon Menezes. Desta vez, sob o comado de Fernando Diniz, o atleta ficou de fora. "Eu espero que as coisas aconteçam da melhor maneira, que ele volta, pois é um menino que no Palmeiras ajuda muito, dispensa comentários. É um cara que eu torço demais e também porque conheço um pouco da carreira dele e daqui até a Copa do Mundo tem um caminho longo", garante.