Seleção Brasileira em Belém: Neymar homenageia filhos em chuteira que usará no Mangueirão; veja

A Seleção Brasileira entra em campo, nesta sexta-feira (8), contra a Bolívia, às 21h45, no Estádio Mangueirão. O jogo marca o retorno da equipe a Belém após 11 anos. Uma curiosidade da partida é a chuteira que o atacante Neymar usará no duelo.

O craque brasileiro fará uma homenagem ao filho Davi Lucca, de 12 anos, e à filha Mavie, que deve nascer entre dezembro e janeiro (fruto do relacionamento com a influencer Bruna Biancardi). Os nomes 'Davi' e 'Mavie' podem ser vistos na parte de trás da chuteira do atacante.

